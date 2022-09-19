Росармия обстреляла громаду в Днепропетровской области, ранена женщина – глава ОВА

Российская армия обстреляла Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии во вторник. О этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Масштабы разрушений уточняются. Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды…Сейчас в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести», - написал он.



Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки российские войска трижды ударили из тяжелой артиллерии и «Градов» по Никопольской и Марганецкой общинам Днепропетровской области.