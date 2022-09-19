Росармія обстріляли громаду на Дніпропетровщині, поранено жінку – голову ОВА

Російська армія обстріляла Зеленодольську громаду із важкої артилерії у вівторок. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Масштаби руйнувань уточнюються. Поранено 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою велосипедом, коли туди прилетіли російські снаряди ... Зараз у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості», – написав він.



Як повідомлялося раніше, минулої доби російські війська тричі вдарили з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області.