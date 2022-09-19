Армия РФ трижды ударила из тяжелой артиллерии и «Градов» по Никопольскому району

Российские войска трижды ударили из тяжелой артиллерии и «Градов» по Никопольской и Марганецкой общинам Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По его информации, всего по Никопольскому району оккупанты выпустили более 40 снарядов, предварительно люди не пострадали.

«В Никополе и в его окрестностях российские снаряды изуродовали до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач. В Марганецкой общине обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают», — написал Резниченко.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что трое мирных жителей области погибли от российских обстрелов за сутки.