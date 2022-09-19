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Российские войска готовят осужденных для боев в Украине

19 сентября 2022, 19:34

Российские войска готовят осужденных для боев в Украине

Российские оккупанты развернули тренировочный лагерь на полигоне вблизи города Торез в Донецкой области для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что осужденные прибыли на доукомплектование подразделений 1 армейского корпуса («ДНР»), понесших потери во время боевых действий.

На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают на территорию Российской Федерации. С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командованием 58 общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении. По имеющейся информации, на указанном мероприятии обращалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и содержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, в отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Пострадала инфраструктура более 24 населённых пунктов. В частности, это Северск, Краматорск, Серебрянка, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Степное, Запорожье, Николаев, Александровка, Ольговское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Петровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник оказывает огневое влияние из танков, минометов и артиллерии, а именно:

— на Северском направлении — в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области;
— на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Каменка, Стрелка, Глубокое, Купянск и Голубовка;
— на Краматорском направлении — Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григорьевка;
— на Бахмутском направлении — Северск, Верхнекаменское, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцево и Яковлевка;
— на Авдеевском направлении — Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опросное, Карловка и Первомайское;
— на Новопавловском и Запорожском направлениях — Угледар, Большая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Свободное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковловка, Красное, Железнодорожное, Малиновка, Малиновка, Новополье и Времовка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневого поражения потерпели более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатка, Нововознесенское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Ольгино.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево.
За сутки авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один состав боеприпасов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 5 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по 3 складам боеприпасов оккупантов. Общие потери противника уточняются.

Подтверждены факты поражения живой силы и объектов противника за 18 сентября в Запорожской области. На данном направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили более ста военнослужащих.

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