Російські війська готують засуджених для боїв в Україні

Російські окупанти розгорнули тренувальний табір на полігоні поблизу міста Торез для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Зазначається, що засуджені прибули на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, які зазнали втрат під час бойових дій.



На тимчасово захопленій території Луганської області колаборанти та лояльні окупантам місцеві жителі Білокуракинського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають на територію Російської Федерації. З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади.



Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командуванням 58 загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори з командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку. За наявною інформацією, на вказаному заході зверталося увагу на утримання зайнятих позицій та недопущення прориву сил оборони вглиб окупованої території.



Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зрив активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, в окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, запроваджує резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.



Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.



За добу противник завдав 4 ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з військових та цивільних об'єктів на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.



Постраждала інфраструктура понад 24 населені пункти. Зокрема, це Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольговське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



На інших напрямках противник надає вогневий вплив із танків, мінометів та артилерії, а саме:



— на Сіверському напрямку — у районі населеного пункту Миколаївка Чернігівської області;

— на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур'єв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам'янка, Стрілка, Глибоке, Куп'янськ та Голубівка;

— на Краматорському напрямку — Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Соснове, Миколаївка, Богородичне, Пришиб та Григорівка;

— на Бахмутському напрямку — Сіверськ, Верхньокам'янський, Роздолівка, Соледар, Бахмутський, Бахмут, Весела Долина, Отрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Олександропіль, Юр'ївка, Розівка, Зайцеве та Яківля;

— на Авдіївському напрямку — Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Авдіївка, Семенівка, Опитне, Карлівка та Первомайське;

— на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — Вугледар, Велика Новосілка, Білогір'я, Новоандріївка, Малі Щербаки, Пречистівка, Новомайорське, Мирне, Дорожнянка, Нове, Вільне Поле, Степове, Мала Токмачка, Новояковлівка, Червоне, Залізничне та Малиремне .



На Південнобузькому напрямку противник робив обстріл по всій лінії зіткнення. Вогневої поразки зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Снігурівка, Широке, Благодатка, Нововознесенське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Ольгине.



За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.



За добу авіація Сил оборони вразила 11 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів.



Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БПЛА противника.



Ракетні війська та артилерія завдали вогневої поразки за 5 опорними пунктами та районами зосередження особового складу та військової техніки, а також за 3 складами боєприпасів окупантів . Загальні втрати супротивника уточнюються.



Підтверджено факти поразки живої сили та об'єктів противника за 18 вересня у Запорізькій області. На цьому напрямі було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими становили понад сто військовослужбовців.