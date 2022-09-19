Зеленский предсказал судьбу коллаборантов

Украинцы, которые сотрудничают с оккупантами, имеют только два варианта развития событий: либо они попытаются убежать в Россию, либо будут осуждены в Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.



Он отметил, что украинские военные крепко удерживают позиции в Харьковской области. В то же время россияне ощутимо паникуют.



«Что ж, а мы предупреждали — вариантов у российских военных в Украине только два: бегство из нашей земли или плен. У коллаборантов варианты похожие — либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, впустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины», — сказал он.



Кроме того, президент поблагодарил сотрудников полиции за скорейшее восстановление правопорядка на освобожденных территориях.



Он также поблагодарил работников Службы безопасности Украины.



«Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле», — отметил Зеленский.