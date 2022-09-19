Зеленський передбачив долю колаборантів

Українці , які співпрацюють з окупантами, мають лише два варіанти розвитку подій: або вони спробують втекти до Росії, або будуть засуджені в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.



Він зазначив, що українські військові міцно утримують позиції у Харківській області. У той же час, росіяни відчутно панікують.



«Що ж, а ми попереджали — варіантів у російських військових в Україні лише два: втеча з нашої землі чи полон. У колаборантів варіанти схожі — або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, чи колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України», — сказав він.



Крім того, президент подякував співробітникам поліції за якнайшвидше відновлення правопорядку на звільнених територіях.



Він також подякував працівникам Служби безпеки України.



"Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз впевнені, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - зазначив Зеленський.