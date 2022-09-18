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«Зачистка ФСБ»: В оккупированном Мелитополе пытались взорвать одного из полицейских-коллаборантов

18 сентября 2022, 21:39

«Зачистка ФСБ»: В оккупированном Мелитополе пытались взорвать одного из полицейских-коллаборантов

Сегодня в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв в центре города. По предварительной информации, таким образом россияне пытались ликвидировать одного из полицейских-коллаборантов Дениса Стефанкова. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, взрывчатка сработала в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого.

«Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города – вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских — так называемого "начальника ГБР народной милиции"», — написал Федоров в своем Тelegram-канале.

Он отметил, что Денис Стефанков является одним из 118 предателей-полицейских, по которым украинская сторона готовила арест на все принадлежащее ему недвижимое и движимое имущество.

«Всем, кто изменил Украине, должно быть понятно: вы не нужны России. После того, как вас используют, вы превратитесь в расходный материал», — добавил Федоров.

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