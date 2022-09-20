В Бахмуте от авиаудара оккупантов по дому обрушились три подъезда — Донецкая ОВА

Около часа ночи оккупанты из авиации обстреляли Бахмут — попали в многоэтажку, в доме обрушились три подъезда. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, отметив, что на месте работают спасател, а под завалами могут находиться два человека.







По информации Кириленко, также около Бахмута накануне вечером под обстрел попало Хромово, где был ранен один человек.



Сообщается, что ночью российские войска продолжили активно стрелять в Донецком и Горловском направлениях.

Также, как отметил глава Донецкой ОВА, оккупанты обстреливали Северск, в этом городе снарядами разрушены по меньшей мере 2 частных дома.

«Ночью россияне обстреляли старую часть Авдеевки, к утру — центральную. По предварительной информации, без жертв. В полпервого ночи была обстреляна Богоявленка Угледарской общины — объемы разрушений устанавливаем», - написал Кириленко.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов со стороны российской армии погиб мирный житель.