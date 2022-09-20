У Бахмуті від авіаудару окупантів по будинку обрушилися три під'їзди — Донецька ОВА

Близько першої ночі окупанти з авіації обстріляли Бахмут — попали в багатоповерхівку, в будинку обрушилися три під'їзди. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що на місці працюють рятувальники, а під завалами можуть перебувати двоє людей.







За інформацією Кириленка, також біля Бахмута напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромово, де було поранено одну людину.



Повідомляється, що вночі російські війська продовжили активно стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках.

Також, як зазначив голова Донецької ОВА, окупанти обстрілювали Сіверськ, у цьому місті снарядами зруйновано щонайменше 2 приватні будинки.

«Вночі росіяни обстріляли стару частину Авдіївки, під ранок — центральну. За попередньою інформацією, без жертв. О пів на першу ночі обстрілу зазнала Богоявленка Вугледарської громади — обсяги руйнувань встановлюємо», - написав Кириленко.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл з боку російської армії загинув мирний житель.