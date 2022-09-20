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«ЛНР» и «ДНР» назвали даты проведения «референдума»

Обновлено
20 сентября 2022, 14:32

«ЛНР» и «ДНР» назвали даты проведения «референдума»

«Народный совет» группировки «ЛНР» назначил «референдум» о вхождении в состав РФ на 23 - 27 сентября. Об этом сообщило сепарстистский ресурс «ЛИЦ».

Группировка «ДНР» также назначила проведение «референдума» на те же даты, что и группировка «ЛНР», с 23 по 27 сентября. Об этом заявил Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что «это будет голосование смешанное с учетом безопасности».

«Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены», — добавил он.

Накануне группировки «ДНР» и «ЛНР» начали подготовку к «референдуму» о вхождении подконтрольных им территорий в состав России.

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