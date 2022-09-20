«ЛНР» та «ДНР» назвали дати проведення «референдуму»

«Народна рада» угруповання «ЛНР» призначила «референдум» про входження до складу РФ на 23 - 27 вересня. Про це повідомляє сепаратистький ресурс «ЛІЦ».



Угруповання «ДНР» також призначило проведення «референдуму» на ті самі дати шо і угруповання «ЛНР», з 23 по 27 вересня. Про це у Донецьку заявив голова формування Денис Пушилін.



Пушилін зазначив, що «це буде голосування змішане з урахуванням безпеки».



«Основний час, який ми заклали для референдуму, це голосування, яке проводитиметься поза виборчими дільницями, щоб не створювати масове скупчення людей і один день вже безпосередньо для тих, хто хотів би проголосувати на дільниці. Заходи безпеки будуть надані», — додав він.

Напередодні угруповання «ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про входження підконтрольних їм територій до складу Росії.



Голова Офісу президента України Андрій Єрмак ініціативу РФ провести «референдуми» на окупованих територіях назвав «наївним шантажем».