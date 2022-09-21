Донецкая область: 6 погибших и 20 раненых от обстрелов за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли шесть мирных жителей, были ранены еще 20 человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, 2 смерти зафиксированы в Бахмуте, 1 в Торецке, 1 в Дружбе, 1 в Георгиевке и 1 в Великой Новоселке. Еще 20 человек біли ранены.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 868 мирных жителей. 2193 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска нанесли удары по городу Николаевка в Донецкой области, пытаясь поразить Славянскую ТЭС.