Донецька область: 6 загиблих та 20 поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл з боку російської армії загинули шестеро мирних жителів, було поранено ще 20 людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, 2 смерті зафіксовано у Бахмуті, 1 у Торецьку, 1 у Дружбі, 1 у Георгіївці та 1 у Великій Новосілці. Ще двадцятьох людей було поранено.



За даними української сторони, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 868 мирних жителів. 2193 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вдарили по місту Миколаївка на Донеччині, намагаючись вразити Слов'янську ТЕС.