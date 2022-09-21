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Армия России за сутки атаковала 18 населенных пунктов Донецкой области

21 сентября 2022, 10:47

Армия России за сутки атаковала 18 населенных пунктов Донецкой области

В течение минувших суток полиция Донбасса задокументировала 31 российский обстрел. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые, среди них - ребенок.

Оккупанты атаковали 18 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Покровск, Николаевка, Торецк, Славянск, Красногоровка, Соледар, пгт Большая Новоселка, Северное-2, Южное, села Дружба, Ласточкино, Ровно, Новобахмутовка, Волчанка, Константиновка.

Сообщается, что армия России обстреливала жилые дома, школу, мебельный цех, коксохимический завод, железнодорожное полотно, спортивную площадку.

Били по населенным пунктам Донетчины оккупанты из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, ракет. 

За сутки уничтожены и повреждены 35 гражданских объектов в Донецкой области, из них 16 - жилые дома.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 260 человек, с начала обязательной эвакуации – более 18 000 человек, в том числе 2974 – дети, 839 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в регионе от российских обстрелов погибли шесть граждан.

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