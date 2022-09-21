Армія Росії за добу атакувала 18 населених пунктів Донецької області

Протягом минулої доби поліція Донбасу задокументувала 31 російський обстріл. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені, серед них – дитина.



Окупанти атакували 18 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Покровськ, Миколаївка, Торецьк, Слов’янськ, Красногорівка, Соледар, смт Велика Новосілка, Північне-2, Південне, села Дружба, Ласточкине, Рівне, Новобахмутівка, Вовчанка, Костянтинівка.



Повідомляється, що армія Росії обстрілювала житлові будинки, школу, меблевий цех, коксохімічний завод, залізничне полотно, спортивний майданчик.

Били по населених пунктах Донеччини окупанти з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, ракет.

За добу знищено та пошкоджено 35 цивільних об'єктів у Донецькій області, з них 16 – житлові будинки.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 260 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 18 000 осіб, у тому числі 2974 – дітей, 839 – людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби в регіоні від російських обстрілів загинули шестеро громадян.