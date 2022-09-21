В Новоайдаре — мощные взрывы

В оккупированном Новоайдаре. Скриншот

В оккупированном Новоайдаре Луганской области прогремели мощные взрывы.



Как сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай, взрывы — на складе боекомплекта и в месте размещения живой силы оккупантов.

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