У Новоайдарі — потужні вибухи

21 вересня 2022, 16:15

У Новоайдарі — потужні вибухи

В окупованому Новоайдарі. Скріншот В окупованому Новоайдарі. Скріншот

В окупованому Новоайдарі на Луганщині пролунали потужні вибухи.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, вибухи — на складі боєкомплекту та у місці розміщення живої сили окупантів.

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