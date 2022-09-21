«Чтобы могла защищаться»: США предоставили Украине $25 миллиардов помощи

США и иные страны финансово помогают Украине, чтобы она могла защищаться в войне, которую против нее ведет Россия. Об этом заявил президент США Джо Байден на заседании Генеральной ассамблеи ООН.



«США направляют огромную помощь, военную и гуманитарную, прямую экономическую — поддержку Украине. 25 миллиардов долларов на сегодняшний момент. Наши союзники и партнеры по всему миру также активизировались. Более 40 стран сегодня, представленные здесь, внесли миллиарды из своих собственных средств для того, чтобы Украина могла защищаться», — подчеркнул Байден.



По его словам, США сотрудничают с союзниками и партнерами.



«Чтобы заставить Россию платить, чтобы сдерживать ее нападение на территорию НАТО и для того, чтобы Россия отвечала за жестокие военные преступления», — сказал лидер США.



Также Байден отметил, что РФ «стремится к удовлетворению своих имперских амбиций», и если это «оставить без последствий» — под угрозой окажется все, что защищает ООН.

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