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Владимир Зеленский считает маловероятным применение РФ ядерного оружия

21 сентября 2022, 17:47

Владимир Зеленский считает маловероятным применение РФ ядерного оружия

Применение ядерного оружия российскими войсками – маловероятно, мир не позволит Владимиру Путину это сделать. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что его не удивил ядерный шантаж российского президента.

«Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», - сказал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что слова Путина нельзя оставить без внимания. По словам Зеленского, у руководства РФ, помимо войны в Украине, может появится идея захвата части Польши, к примеру, с угрозой применения ядерного оружия. Глава государства отметил, что «мы не можем пойти на эти компромиссы».

Зеленский также предостерег Германию от уступок ядерным угрозам Кремля.

«Послезавтра он может сказать, что «Германия тоже помнит ГДР и ФРГ такими, какими они были раньше. Он скажет: «Извините, мы начинаем восстанавливать стену». Вот мы и привезли наши русские кирпичи. Согласится ли на это Германия, опасаясь, что Россия применит ядерное оружие?» - сказал журналистам Bild Владимир Зеленский.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

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