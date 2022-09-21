«Щоб могла захищатися»: США надали Україні $25 мільярдів допомоги

21 вересня 2022, 19:27

«Щоб могла захищатися»: США надали Україні $25 мільярдів допомоги

США та інші країни фінансово допомагають Україні, щоб вона могла захищатись у війні, яку проти неї веде Росія. На цьому наголосив президент США Джо Байден на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

«США спрямовують величезну допомогу, військову та гуманітарну, пряму економічну — підтримку України. 25 мільярдів доларів на сьогодні. Наші союзники та партнери у всьому світі також активізувалися. Понад 40 країн сьогодні, представлені тут, внесли мільярди зі своїх власних коштів для того, щоб Україна могла захищатися», — наголосив Байден.

За його словами, США співпрацюють із союзниками та партнерами.

«Щоб змусити Росію платити, щоб стримувати її напад на територію НАТО та для того, щоб Росія відповідала за жорстокі воєнні злочини», — сказав лідер США.

Також Байден зазначив, що РФ «прагне задоволення своїх імперських амбіцій», і якщо це «залишити без наслідків» — під загрозою опиниться все, що захищає ООН.

Читайте також:

Путін виступив з відкритими ядерними загрозами — Байден на Генасамблеї ООН

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна США-Україна
Організації
ООН НАТО
Люди
Джо Байден

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:44
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, пошкоджено лікарню, є поранені
17:52
В ОБСЄ зробили заяву щодо планів РФ провести «референдуми» в Україні
16:15
У Новоайдарі — потужні вибухи
15:43
Маріупольців закликали не брати участь у «референдумі» РФ
11:21
«ДНР» заявила про шість поранених від обстрілів за добу
09:44
У Росії призовуть 300 тисяч резервістів на війну з Україною
09:33
У Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру — Гайдай
09:12
Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії
23:36
«Референдуми» в окупації вже у п'ятницю — головне за день ►
21:47
Ракетний удар по Новій Каховці: РосЗМІ повідомляють про поранення двох людей
20:17
«ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули
19:35
У трьох областях України пролунали вибухи
19:05
В Мінреінтеграції закликали українців в окупації не брати участь у «референдумах»
18:45
Зеленський обіцяє повернути Крим «дипломатичним шляхом»: деталі ►
16:55
Незаконні «референдуми»: Яке питання збираються ставити «ЛНР» та «ДНР»
Всі новини
20:43
«Рішатиму на іншому рівні»: Син Пєскова відповів на запрошення прийти у військкомат
20:17
По всій Росії відбуваються акції проти мобілізації на війну з Україною
19:44
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, пошкоджено лікарню, є поранені
19:27
«Щоб могла захищатися»: США надали Україні $25 мільярдів допомоги
18:44
Путін виступив з відкритими ядерними загрозами — Байден на Генасамблеї ООН
18:32
Окупанти обстріляли Нікопольський район: Одна людина загинула, двоє поранено
18:21
Мешканці деокупованих населених пунктів на Харківщині отримають грошову допомогу
17:52
В ОБСЄ зробили заяву щодо планів РФ провести «референдуми» в Україні
17:47
Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування РФ ядерної зброї
17:39
У Кураховому під завалами будинку виявили тіло загиблого
17:19
Майже 39 тисяч сімей на Донеччині — знову зі світлом
16:42
Ракетний удар по Запоріжжю: Трьох людей поранено
16:15
У Новоайдарі — потужні вибухи
15:50
Обстріли не припиняються: Територію заводу шампанських вин у Бахмуті контролюють ЗСУ
15:43
Маріупольців закликали не брати участь у «референдумі» РФ
Всі новини
ВІДЕО
По всій Росії відбуваються акції проти мобілізації на війну з Україною
21 вересня, 20:17
Путін виступив з відкритими ядерними загрозами — Байден на Генасамблеї ООН
21 вересня, 18:44
У Новоайдарі — потужні вибухи
21 вересня, 16:15

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти