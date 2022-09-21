«Щоб могла захищатися»: США надали Україні $25 мільярдів допомоги

США та інші країни фінансово допомагають Україні, щоб вона могла захищатись у війні, яку проти неї веде Росія. На цьому наголосив президент США Джо Байден на засіданні Генеральної асамблеї ООН.



«США спрямовують величезну допомогу, військову та гуманітарну, пряму економічну — підтримку України. 25 мільярдів доларів на сьогодні. Наші союзники та партнери у всьому світі також активізувалися. Понад 40 країн сьогодні, представлені тут, внесли мільярди зі своїх власних коштів для того, щоб Україна могла захищатися», — наголосив Байден.



За його словами, США співпрацюють із союзниками та партнерами.



«Щоб змусити Росію платити, щоб стримувати її напад на територію НАТО та для того, щоб Росія відповідала за жорстокі воєнні злочини», — сказав лідер США.



Також Байден зазначив, що РФ «прагне задоволення своїх імперських амбіцій», і якщо це «залишити без наслідків» — під загрозою опиниться все, що захищає ООН.

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