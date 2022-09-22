«ДНР» планирует привлечь детей к участию в «референдуме»

СБУ разоблачила планы оккупантов по привлечению детей к «голосованию» на «референдуме» так называемой «ДНР». Об этом сообщили в ведомстве.



Служба безопасности перехватила «документы» группировки, которые регламентируют привлечение несовершеннолетних к участию в фейковом «референдуме» РФ на временно оккупированной части Донетчины.



«Таким образом, захватчики надеются расширить «электоральную базу» поддержки кремлевского проекта», — подчеркнули в ведомстве.



В СБУ пояснили, что, согласно полученным материалам, руководители оккупационной «администрации» планируют задействовать в «голосовании» местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет. За счет малолетних «избирателей» оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку «голосов».



Чтобы усилить контроль за «явкой», несовершеннолетних должны сопровождать на «избирательные участки» их родители, опекуны или представители детских домов.



Также для накрутки показателей «референдума» планируют привлекать семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно выехавшие в Россию.



По данным СБУ, соответствующие изменения в «избирательный процесс» его московские кураторы поручили так называемой «центральной избирательной комиссии ДНР». «Комиссия» подготовила проекты «документов» по проведению «голосования» с участием несовершеннолетних.



Служба безопасности идентифицировала всех организаторов незаконной деятельности, установила их местонахождение, и задокументировала преступления. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности, резюмировали в ведомстве.

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