Будет ли уголовная статья за участие в «референдуме»: Разъяснение Офиса президента

Жители оккупированных территорий, которых заставят участвовать в «референдумах», не будут привлечены к ответственности в Украине после проведения «следственных работ». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дождь».



«Людям, которые так или иначе принимают какое-то участие в общественной жизни на оккупированных территориях. Давайте я четко расставлю здесь акценты. Есть люди, которые там находятся вынужденно. Понятно, что под принуждением они будут занимать определенные позиции, и так далее, и тому подобное», — сказал Подоляк.



По его словам, есть несколько категорий людей, которые так или иначе будут подпадать под юридические последствия — их действия по сути называются коллаборационизмом.



«Это люди, которые перешли на работу в оккупационные органы "власти", умышленно перешли, это люди, которые перешли на работу в силовые органы. Это люди, которые, например, в статусе учителей получили российские образовательные программы и, например, абсолютно умышленно уничтожают украинские учебники, уничтожают украинскую историю как таковую», — перечислил советник главы Офиса президента.



К еще одной категории он отнес людей, выполняющих функции доносчиков.



«Которые пришли и написали целый ряд доносов на своих соседей, допустим. После чего эти соседи были арестованы, попали в пыточные и были уничтожены», — сказал Подоляк.



Он пояснил, что действия этих людей будут иметь юридические последствия.



«И, наконец, последняя категория — очень важно. Это люди, которые будут принимать активное участие в двух элементах. Первое: в пропагандистских шоу с получением российских паспортов. Это значит, что человек совершил осмысленный акт, по сути, предательства страны под названием Украина. И второе, если они будут активно организационное участие принимать в организации вот этих, условно говоря, "референдумов"», — сообщил Подоляк.



Он подчеркнул, что есть конкретные дефиниции, конкретные юридические определения, которые точно фиксируют — участие или неучастие, умышленное или не умышленное участие человека в совершении правонарушения по ст. 111 (госизмена) или ст. 438 (коллаборационизм) Уголовного кодекса.



«Все остальные люди, которые вынужденно находятся на временно оккупированной территории, которые так или иначе будут принудительно там участвовать в каких-то действиях под дулом автомата. Безусловно, после проведения соответствующих следственных работ, эти люди все останутся в рамках гражданства Украины со всеми соответствующими правами и обязанностями», — сообщил советник главы Офиса президента Украины.



Также он отметил, что пропагандисты в РФ преподносят страшилки по поводу «репрессий».



«Но на самом деле никаких репрессий на территориях нет. Есть только желание тех, кто хотел сделать немыслимые карьеры, феерические карьеры, как господин Аксенов в Крыму, да? То, соответственно, понятно, что эти люди будут либо стремительно, как из Харьковской области, ехать в направлении Белгорода. Это их право, между прочим, либо нести юридическую ответственность за попытку, например, предать своих соседей, которые привели к трагедиям», — резюмировал Подоляк.

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