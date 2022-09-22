«ДНР» планує залучити дітей до участі у «референдумі»

22 вересня 2022, 15:42

«ДНР» планує залучити дітей до участі у «референдумі»

СБУ викрила плани окупантів щодо залучення дітей до «голосування» на «референдумі» так званої «ДНР». Про це повідомили у відомстві.

Служба безпеки перехопила «документи» угруповання, які регламентують залучення неповнолітніх до участі у фейковому «референдумі» РФ на тимчасово окупованій частині Донеччини.

«Таким чином, загарбники сподіваються розширити "електоральну базу" підтримки кремлівського проєкту», — наголосили у відомстві.

У СБУ пояснили, що, згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної «адміністрації» планують залучити до «голосування» місцевих жителів віком від 13 до 17 років. За допомогою малолітніх «виборців» окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічний брак «голосів».

Щоб посилити контроль за «явкою», неповнолітніх мають супроводжувати на «виборчі дільниці» їхні батьки, опікуни чи представники дитячих будинків.

Також для накрутки показників «референдуму» планують залучати сім'ї з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали у Росію.

За даними СБУ, відповідні зміни до «виборчого процесу» його московські куратори доручили так званій «центральній виборчій комісії ДНР». «Комісія підготувала проєкти «документів» щодо проведення «голосування» за участю неповнолітніх.

Служба безпеки ідентифікувала всіх організаторів незаконної діяльності, встановила їхнє місцеперебування, та задокументувала злочини. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України продовжуються комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності, резюмували у відомстві.

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