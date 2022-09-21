Из-за «референдума»: Оккупанты отправили школы в Запорожской области на выходные

На оккупированной части Запорожской области на время «референдума» дети будут находиться дома. Об этом сообщают российские «РИА Новости».



«Выходные объявлены во всех школах, колледжах и детсадах Запорожской области 22-27 сентября в связи с мерами безопасности на время референдума», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «ДНР» и «ЛНР» объявили день «референдума» выходным. Школьников отправили на каникулы.



Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Минреинтеграции призвали украинцев на оккупированных территориях не принимать участие ни в каких «референдумах».



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