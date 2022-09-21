В ОБСЕ сделали заявление относительно планов РФ провести «референдумы» в Украине

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и Маттео Мекаччи, директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека осудили планы РФ относительно проведения «референдумов» на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

«Любые выборы или референдумы на территории Украины могут быть объявлены и проведены только законными органами власти с соблюдением национального законодательства и международных стандартов. Поэтому запланированные «референдумы» будут незаконными», - заявили в организации.

Отмечается также, что поскольку война, последовавшая за вторжением войск РФ в Украину, продолжается, любые так называемые «референдумы», запланированные силами или при поддержке сил, незаконно осуществляющих фактический контроль на оккупированных территориях Украины, будут противоречить международным стандартам и обязательствам по международному гуманитарному праву, и поэтому их результаты не будут иметь юридической силы.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Минреинтеграции призвали украинцев на оккупированных территориях не принимать участие ни в каких «референдумах».