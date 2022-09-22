Как происходил обмен: СБУ показала возвращение украинских военных из плена

Возвращение украинских военных из плена. Скриншот

Над тем, чтобы украинские военные вернулись из плена, работали многие люди и ведомства. Кадры о том, как происходил обмен, показала Служба безопасности Украины.



В СБУ назвали возвращение военнопленных историческим моментом.



«Хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали — о них не забудут и обязательно вернут домой. И мы будем биться дальше, пока не освободим каждого, кто до сих пор находится в плену, и не отвоюем последний клочок нашей земли!», — подчеркнули в Службе безопасности.



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