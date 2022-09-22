Як відбувався обмін: СБУ показала повернення українських військових з полону

Повернення українських військових з полону. Скріншот

Над тим, щоб українські військові повернулися з полону, працювало багато людей та відомств. Кадри щодо того, як відбувався обмін, показала Служба безпеки України.



У СБУ назвали повернення військовополонених історичним моментом.



«Хочемо показати унікальні кадри, як відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали — про них не забудуть і обов'язково повернуть додому. І ми битимемся далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, і не відвоюємо останній клаптик нашої землі!», — наголосили у Службі безпеки.



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