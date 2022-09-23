Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Оккупанты заставляют украинцев участвовать в «референдумах» — ГУР МОУ

23 сентября 2022, 16:36

Оккупанты заставляют украинцев участвовать в «референдумах» — ГУР МОУ

Оккупанты заставляют население захваченных российскими войсками украинских территорий участвовать в «референдумах». Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«В оккупированном Мариуполе планируется проводить референдум так называемыми «комиссиями», в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные с РФ. Они будут обходить дома согласно составленным спискам желающих получить «гуманитарную помощь». Местных жителей убеждают, что «обратно дороги нет» и всем, кто брал «гуманитарку», придется голосовать», - написали разведчики.

Отмечается, что в Мариуполе «штаб подготовки к референдуму» развернут в одном из торговых центров, штаб полностью координируется представителями российской партии «Единая Россия».

Чтобы избежать ударов артиллерии украинских Сил обороны, по данным ГУР МОУ, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения.

Еще разведчики рассказали, что для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий «военно-патриотического воспитания», их. главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве своем не проявляет интереса к российской идеологии.

«В городе Голая Пристань Скадовского района Херсонщины прошел «молодежный форум» под лозунгом «мы вместе с Россией». Для участия в нем привлечены учащиеся средних и старших классов. В Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов боевое братство. ОО «Ветераны десантно-штурмовых подразделений республики Башкортостан» обратилась к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба «Юный десантник – ратник» и детской учебно-тренировочной базы», - сообщили в ГУР МОУ.

Ранее мы сообщали, что 23 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей начались так называемые «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы.

В правительстве заявили, что причастных к псевдореферендумам ждет суд. 

Еще по теме

Прочее
Война Референдум Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:36
Оккупанты заставляют украинцев участвовать в «референдумах» — ГУР МОУ
15:52
В оккупированной РФ Снигиревке состоялся митинг против «референдума»
14:03
Под видом проведения псевдореферендума оккупанты ищут «пушечное мясо» — Гайдай
11:27
На оккупированных войсками РФ территориях нет никакого «референдума» — ОП
10:55
«ДНР»: 7 человек погибли и 8 ранены в результате обстрелов за сутки
09:39
Оккупанты на Луганщине принуждают людей участвовать «референдуме» — Гайдай
09:35
Начались «референдумы», с помощью которых РФ хочет присоединить оккупированные территории Украины
23:24
В Крыму началась мобилизация: созданы призывные комиссии, списки подготовлены
22:29
«ДНР» пообещала наказывать «уклонистов» тюремным сроком до 20 лет
21:27
В Киевском районе Донецка из-за обстрела погибла мирная жительница
18:03
Кремль организовал «референдумы» в оккупации: какие цели ►
17:31
«ЛНР»: За восемь месяцев родились почти 3,5 тысячи детей
16:47
«ДНР» показала бюллетень и заявила, что уже полностью готова к «референдуму»
15:42
«ДНР» планирует привлечь детей к участию в «референдуме»
15:34
Проводила проукраинские акции: «ЛНР» приговорила жительницу Лутугино к 12 годам тюрьмы
все новости
17:01
«ЛНР» и «ДНР» проводят «референдумы» в автобусах, палатках и во дворах. Люди с автоматами наблюдают
16:36
Оккупанты заставляют украинцев участвовать в «референдумах» — ГУР МОУ
16:34
Разрушен мост, повреждены дома, погибли люди: Кириленко о ситуации на Донетчине
16:12
Одессу с моря атаковали российские дроны-камикадзе
15:59
В 36 населенных пунктов Донецкой области вернули свет
15:52
В оккупированной РФ Снигиревке состоялся митинг против «референдума»
15:50
Турция передала Медведчука России, сообщил Эрдоган
15:28
«Перевыполнили план»: Кадыров заявил, что в Чечне не будет мобилизации
15:00
ВСУ освободили от оккупантов Яцковку в Донецкой области — генерал Громов
14:03
Под видом проведения псевдореферендума оккупанты ищут «пушечное мясо» — Гайдай
12:56
В правительстве заявили, что причастных к псевдореферендумам ждет суд
12:55
Зеленский: Кто-то должен вправить мозг руководству России
12:36
ВСУ готовятся к деоккупации населенных пунктов на Лиманском направлении
11:27
На оккупированных войсками РФ территориях нет никакого «референдума» — ОП
10:55
«ДНР»: 7 человек погибли и 8 ранены в результате обстрелов за сутки
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» и «ДНР» проводят «референдумы» в автобусах, палатках и во дворах. Люди с автоматами наблюдают
23 сентября, 17:01
Мобилизация в РФ, обмен пленных и обстрелы — главное за день ►
22 сентября, 23:47
В Крыму началась мобилизация: созданы призывные комиссии, списки подготовлены
22 сентября, 23:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты