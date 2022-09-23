Оккупанты заставляют украинцев участвовать в «референдумах» — ГУР МОУ

Оккупанты заставляют население захваченных российскими войсками украинских территорий участвовать в «референдумах». Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«В оккупированном Мариуполе планируется проводить референдум так называемыми «комиссиями», в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные с РФ. Они будут обходить дома согласно составленным спискам желающих получить «гуманитарную помощь». Местных жителей убеждают, что «обратно дороги нет» и всем, кто брал «гуманитарку», придется голосовать», - написали разведчики.

Отмечается, что в Мариуполе «штаб подготовки к референдуму» развернут в одном из торговых центров, штаб полностью координируется представителями российской партии «Единая Россия».

Чтобы избежать ударов артиллерии украинских Сил обороны, по данным ГУР МОУ, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения.

Еще разведчики рассказали, что для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий «военно-патриотического воспитания», их. главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве своем не проявляет интереса к российской идеологии.

«В городе Голая Пристань Скадовского района Херсонщины прошел «молодежный форум» под лозунгом «мы вместе с Россией». Для участия в нем привлечены учащиеся средних и старших классов. В Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов боевое братство. ОО «Ветераны десантно-штурмовых подразделений республики Башкортостан» обратилась к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба «Юный десантник – ратник» и детской учебно-тренировочной базы», - сообщили в ГУР МОУ.

Ранее мы сообщали, что 23 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей начались так называемые «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы.



В правительстве заявили, что причастных к псевдореферендумам ждет суд.