Окупанти змушують українців брати участь у «референдумах» — ГУР МОУ

Окупанти змушують населення захоплених російськими військами українських територій брати участь у «референдумах». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«В окупованому Маріуполі планується проводити референдум так званими «комісіями» до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій і військові зс рф. Вони здійснюватимуть обходи будинків згідно зі складеними списками бажаючих отримати «гуманітарну допомогу». Місцевих мешканців переконують, що «назад дороги немає» і всім, хто брав «гуманітарку», доведеться голосувати», - написали розвідники.

Зазначається, що у Маріуполі «штаб підготовки до референдуму» розгорнутий в одному із торгових центрів, штаб повністю координується представниками російської партії «Єдина Росія».

Щоб уникнути ударів артилерії українських сил оборони, за даними ГУР МОУ, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються в приміщеннях з великим зосередженням цивільного населення.

Ще розвідники розповіли, що для ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організують низку заходів військово-патріотичного виховання, їх головна цільова аудиторія – місцева молодь, яка здебільшого не виявляє інтересу до російської ідеології.

«У місті Гола Пристань Скадовського району Херсонщини пройшов «молодіжний форум» під лозунгом «ми разом із росією». Для участі в ньому залучено учнів середніх та старших класів. В Маріуполі планує відкрити своє відділення всеросійська громадська організація ветеранів «бойове братство». ГО «ветерани десантно-штурмових підрозділів республіки башкортостан» звернулась до гауляйтера міста костянтина іващенка із проханням виділити приміщення для військово-патріотичного клубу «юний десантник – ратник» та дитячої навчально-тренувальної бази», - повідомили у ГУР МО.

23 вересня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей розпочалися так звані «референдуми», за допомогою яких Росія хоче анексувати ці регіони.



В уряді заявили, що на причетних до псевдореферендуму чекає суд.