Атака Днепропетровской области дронами-камикадзе: Пострадали шесть человек

Днепропетровская область. Фото: Николая Лукашука

Атака Днепропетровской области дронами-камикадзе не обошлась без пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«К вечеру силы ПВО сбили над Днепропетровщиной два дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Один беспилотник упал во двор домохозяйства, там произошел пожар. Шесть человек пострадали, один человек госпитализирован. Три хозяйственные постройки разрушены, поврежден частный дом, два автомобиля», — проинформировал Лукашук.



По его словам, остатки второго дрона обнаружили на одной из автодорог области. Повреждены 100 квадратных метров дорожного покрытия.



«Такими дронами атаковали нашу область не в первый раз», — отметил Лукашук.

Также он сообщил, что, по уточненной информации, после утренних обстрелов Марганца в городе повреждены девяносто частных жилых домов. Кроме этого — еще более полусотни хозяйственных построек, шесть многоэтажек, магазины, почта, аптека, газопроводы, линии электропередач. В настоящее время аварийные бригады уже вернули свет в дома людей.

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