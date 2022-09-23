Атака Дніпропетровської області дронами-камікадзе: Постраждали шестеро людей

23 вересня 2022, 22:17

Атака Дніпропетровської області дронами-камікадзе: Постраждали шестеро людей

Дніпропетровська область. Фото: Миколи Лукашука Дніпропетровська область. Фото: Миколи Лукашука

Атака на Дніпропетровщині дронами-камікадзе не обійшлася без постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«До вечора сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Один безпілотник упав у двір домогосподарства, там сталася пожежа. Шестеро людей постраждали, одна людина госпіталізована. Три господарські споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, два автомобілі», — поінформував Лукашук.

За його словами, залишки другого дрону виявили на одному з автошляхів області. Пошкоджено 100 квадратних метрів дорожнього покриття.

«Такими дронами атакували нашу область не вперше», — зазначив Лукашук.

Також він повідомив, що, за уточненою інформацією, після ранкових обстрілів Марганця у місті пошкоджено дев'яносто приватних житлових будинків. Крім цього, ще понад пів сотні господарських будівель, шість багатоповерхівок, магазини, пошта, аптека, газопроводи, лінії електропередач. Наразі аварійні бригади вже повернули світло у будинки людей.

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