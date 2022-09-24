Оккупанты обстреляли Донецкую область: Двое погибших и трое раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерти зафиксированы в Бахмуте и Красногоровке.



Еще три человека были ранены: в Бахмуте, Великой Новоселке и Первомайском.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 882 мирных жителя. 2225 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также: