Окупанти обстріляли Донецьку область: Двоє загиблих та троє поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерті зафіксовано у Бахмуті та Красногорівці.



Ще троє людей було поранено: у Бахмуті, Великій Новосілці та Первомайському.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 882 мирних мешканці. 2225 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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