Семь жителей Донецкой области погибли от обстрелов за сутки. Еще 17 — ранены

За минувшие сутки погибли 7 мирных жителей Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских сил. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Так, три смерти зафиксированы в Бахмуте, две в Торецке, по одной в Часов Яре и в Клещиевке.



Еще 17 человек получили ранения





По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 880 мирных жителей. 2222 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.