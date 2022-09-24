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Кириленко рассказал об обстрелах громад в Донецкой области

24 сентября 2022, 10:48

Кириленко рассказал об обстрелах громад в Донецкой области

Донецкая область. Фото: ОВА Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области этой ночью российские войска стреляли по громадам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«В Покровском районе россияне ударили из ЗРК С-300 по Николаевке Новогродовской громады — повредили две двухэтажки и пять частных домов. Также пострадала Кураховская громада: Курахово обстреляно из РСЗО, Успеновка и Анновка попали под ракетные удары — повреждены частные дома», — уточнил Кириленко.

Кроме того, по его словам, в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция: Покровская громада осталась без воды.

«Утром — артобстрелы Авдеевки: повреждено админздание АКХЗ и жилые дома в старой части города. К счастью, в районе нет раненых и погибших. В Краматорском районе под обстрел попала Дружковка — без жертв, однако есть поврежденные жилые дома. С места обстрела эвакуированы семь человек», — проинформировал глава области.

Он добавил, что постоянным обстрелам подвергалась и Светлодарская громада. Обошлось без пострадавших.

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