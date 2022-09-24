Кириленко розповів про обстріли громад у Донецькій області

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині цієї ночі російські війська стріляли по громадах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У Покровському районі росіяни вдарили з ЗРК С-300 по Миколаївці Новогродівської громади — пошкодили дві двоповерхівки та п'ять приватних будинків. Також постраждала Курахівська громада: Курахове обстріляно з РСЗВ, Успенівка та Ганнівка потрапили під ракетні удари — пошкоджено приватні будинки», — уточнив Кириленко.



Крім того, за його словами, внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію: Покровська громада залишилася без води.



«Вранці — артобстріли Авдіївки: пошкоджено адмінбудівлю АКХЗ та житлові будинки у старій частині міста. На щастя, в районі немає поранених та загиблих. У Краматорському районі під обстріл потрапила Дружківка — без жертв, проте є пошкоджені житлові будинки. З місця обстрілу евакуйовано семеро людей», — поінформував очільник області.



Він додав, що постійних обстрілів зазнала і Світлодарська громада. Обійшлося без постраждалих.

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