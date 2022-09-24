Окупанти не залишають спроби захопити всю Донецьку область - Генштаб ЗСУ

24 вересня 2022, 19:11

Окупанти не залишають спроби захопити всю Донецьку область - Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, обстрілюють цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Українські військові відбивали атаки супротивника. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Протягом дня окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Наголошується, що від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін.

На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька та Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;
  • на Слобожанському напрямі – у районах населених пунктів Гоптівка, Стрілка, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп'янськ та Горохуватка;
  • на Краматорському напрямку - Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;
  • на Бахмутському напрямі - Соледар, Бахмут, Бахмутський, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам'янське, Білогорівка та Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар'їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір'я, Оріхів, Темирівка та Времівка;
  • на Южнобузькому напрямку росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

«За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка», — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено враження 14 районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів, знищено 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

«Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів. Ракетні війська та артилерія, зокрема, вразили 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати противника уточнюються», - йдеться у зведенні.

Читайте також:

ЗСУ звільнили від окупантів Яцківку на Донеччині — генерал Громов

Ще за темою

Інше
Війна Ситуація на фронті
Організації
Генштаб ЗСУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:02
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
13:23
Лавки, автомати та поквартирний обхід: «ДНР» та «ЛНР» показали другий день «референдуму»
11:32
Донецьк під потужним обстрілом, є поранені
10:04
Ринок у Новій Каховці потрапив під обстріл
00:37
Крим: створення «добробатів» та мобілізація
00:25
«Референдум» на лавках і в наметах — главное за день ►
22:34
В окупованому Алчевську під удар потрапила будівля «МДБ ЛНР»
21:56
У Донецьку загинув мирний житель
20:58
З озброєними військовими РФ: Жителям Запорізької області «бюлетені» приносили у квартири
19:48
У Маріуполі у школі здетонував снаряд, почалася пожежа. Є постраждалі
17:42
У Донецьку — «приліт» у багатоповерхівку у Петрівському районі
16:36
Окупанти змушують українців брати участь у «референдумах» — ГУР МОУ
15:52
В окупованій РФ Снігурівці відбувся мітинг проти «референдуму»
14:03
Під виглядом проведення «псевдореферендуму» окупанти шукають «гарматне м'ясо» — Гайдай
11:27
На окупованих військами РФ територіях немає жодного «референдуму» — Офіс президента
Всі новини
00:02
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
23:31
Господар ПВК «Вагнер» з'явився на публіці із зірками героя Росії, «ДНР» та «ЛНР»
23:28
Без води, газу, світла та готівки: Як виживає Бахмут на лінії вогню ►
22:32
Навчалися в РФ, пов'язані з Кремлем: Які «іноземні спостерігачі» прибули на «референдум»
21:43
У Кремлі хочуть закрити кордон для виїзду чоловіків і думають над запровадженням військового стану - ЗМІ
20:58
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені
20:32
Під Маріуполем пролунали вибухи, у місті спрацювало ППО
19:11
Окупанти не залишають спроби захопити всю Донецьку область - Генштаб ЗСУ
18:33
Гайдай розповів, що на «референдумі» луганчанам видають російські паспорти та повістки на війну
17:58
До 10 років в'язниці: Путін підписав закон про покарання за відмову йти на війну чи добровільну здачу в полон
17:29
Нацгвардійці евакуювали з лісу під Слов'янськом людей, які переховувалися від обстрілів
16:46
Заступником міністра оборони РФ призначили генерала, який керував облогою Маріуполя
16:11
Путін заборонив військовим командирам відступати з Херсона — ЗМІ
15:47
У РФ силовики затримують протестувальників проти мобілізації на війну з Україною
15:14
Байден пообіцяв нові санкції проти Росії за «референдум»
Всі новини
ВІДЕО
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
25 вересня, 00:02
Без води, газу, світла та готівки: Як виживає Бахмут на лінії вогню ►
24 вересня, 23:28
У РФ силовики затримують протестувальників проти мобілізації на війну з Україною
24 вересня, 15:47

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти