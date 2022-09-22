ВСУ отбили атаки армии РФ в районах Купянска, Зайцево и Новомихайловки

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российской армии в районах Купянска, Зайцево и Новомихайловки. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
«За сутки противник нанес четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины... Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов», — отметили в Генштабе.
Противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии на Северском, Слобожанском и Южнобужском направлениях.
Кроме того, под обстрелы попали следующие населенные пункты:
«Враг пытается удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных жителей. Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины», — проинформировали в Генштабе.
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