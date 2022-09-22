ВСУ отбили атаки армии РФ в районах Купянска, Зайцево и Новомихайловки

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российской армии в районах Купянска, Зайцево и Новомихайловки. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



«За сутки противник нанес четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины... Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов», — отметили в Генштабе.



Противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии на Северском, Слобожанском и Южнобужском направлениях.



Кроме того, под обстрелы попали следующие населенные пункты:

на Краматорском направлении — Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок;

на Бахмутском направлении — Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;

на Авдеевском направлении — Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Времовка, Павловка, Малая Токмачка, Новомосковск, Гуляйпольское, Новоселка.

«Враг пытается удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных жителей. Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины», — проинформировали в Генштабе.



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