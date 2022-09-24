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Без воды, газа, света и наличных денег: Как выживает Бахмут на линии огня

24 сентября 2022, 23:28

Без воды, газа, света и наличных денег: Как выживает Бахмут на линии огня

Российские оккупанты активно наступают на Бахмут с середины июля. Город постоянно находится под артиллерийскими обстрелами. Как выживают оставшиеся здесь люди без элементарных условий для существования — рассказывают журналисты «Новостей Донбасса».

Оставшиеся местные жители Бахмута с радостью встречают волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь. В городе нет ни света, ни воды, ни газа. Зимой очевидно не будет и отопления. Тем не менее люди в Бахмуте остаются и живут в средневековых нечеловеческих условиях, под ежедневными обстрелами.

Жительница Бахмута Елена Григорьевна говорит, что хлеб, который привозят волонтеры, очень нужен, ведь в городе не работают магазины и пекарни, и также есть проблема с наличными деньгами.

«Пенсию я получила на карточку, за эту карточку нигде ничего не купишь, нужна наличка. Наличку снять негде. Поэтому бесплатный хлеб — это уже тоже радость. Что не нужно платить деньги», — рассказывает Елена Григорьевна.

Женщина говорит, что ситуация в городе — плохая. Ко взрывам люди уже привыкли, но нет ни света, ни воды, ни газа. Приходится готовить еду на кострах.

«Я прокляла Путина этого до седьмого колена, что у меня вот такая старость», — говорит Елена Григорьевна.

Волонтерка Бахмутского гуманитарного штаба Татьяна говорит, что остается в городе, чтобы помогать пожилым людям, которых здесь осталось большинство, молодежь в основном выехала.

Жители Бахмута, у кого есть возможность переехать в частные дома с печками, собираются так зимовать. Сейчас многие живут в подвалах, а из-за того, что больше месяца нет воды, некоторые горожане обустроили туалеты прямо на улицах над канализационными люками.

В Бахмуте осталось около 15 тысяч жителей, до вторжения россиян здесь проживало порядка 100 тысяч человек. Люди остаются по разным причинам: кто-то не может оставить родных, а кто-то просто боится дойти до эвакуационного автобуса.

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