Без води, газу, світла та готівки: Як виживає Бахмут на лінії вогню ►

Російські окупанти активно наступають на Бахмут із середини липня. Місто постійно знаходиться під артилерійськими обстрілами. Як виживають люди, які тут залишилися, без елементарних умов для існування — розповідають журналісти «Новин Донбасу».



Місцеві жителі Бахмута з радістю зустрічають волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу. У місті немає ні світла, ні води, ні газу. Взимку явно не буде й опалення. Проте люди в Бахмуті залишаються і живуть у середньовічних нелюдських умовах під щоденними обстрілами.



Мешканка Бахмута Олена Григорівна каже, що хліб, який привозять волонтери, дуже потрібний, адже у місті не працюють магазини та пекарні, і також є проблема з готівкою.



«Пенсію я отримала на картку, за цю картку ніде нічого не купиш, потрібна готівка. Готівку зняти ніде. Тому безкоштовний хліб — це вже радість. Що не треба платити гроші», - розповідає Олена Григорівна.



Жінка каже, що ситуація у місті — погана. До вибухів люди вже звикли, але немає ні світла, ні води, ні газу. Доводиться готувати їжу на багаттях.



«Я прокляла Путіна цього до сьомого коліна, що маю ось таку старість», — каже Олена Григорівна.



Волонтерка Бахмутського гуманітарного штабу Тетяна каже, що залишається в місті, щоб допомагати людям похилого віку, яких тут залишилася більшість, молодь здебільшого виїхала.



Жителі Бахмута, які мають можливість переїхати в приватні будинки з пічками, збираються так зимувати. Зараз багато хто живе у підвалах, а через те, що більше місяця немає води, деякі городяни облаштували туалети прямо на вулицях над каналізаційними люками.



У Бахмуті залишилося близько 15 тисяч жителів, до вторгнення росіян тут мешкало близько 100 тисяч людей. Люди залишаються з різних причин: хтось не може залишити рідних, а хтось просто боїться дійти евакуаційного автобуса.