Просто сходить на концерт: В Херсоне бюджетников обманом согнали на «референдум»

В оккупированном Херсоне работников бюджетных организаций обманом согнали на «референдум». Об этом «Новостям Донбасса» рассказали местные жители.



Людям на работе сказали, что 23 сентября нужно просто посетить концерт у музыкального училища. Но оказалось, что концерт — в честь «референдума» оккупантов.



«Сказали, что будет музыкальное мероприятие, нужно обеспечить явку, что будете смотреть концерт», — рассказала жительница Херсона.



Собравшимся выдали российские флаги и развлекали песнями. В это время часть людей запускали внутрь, чтобы они «проголосовали». Так была сделана «нужная» картинка для российских СМИ.