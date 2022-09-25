Оккупанты заставляют людей голосовать на «референдумах» и завозят массовку — ЦПД

Российские оккупанты принуждают гражданских к голосованию на фейковых «референдумах», а в Херсонскую область завезли «массовку» из Крыма. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.



Отмечается, что в Донецкой области члены «комиссий» ходят по квартирам и заставляют голосовать на пороге, в их присутствии. Граждане не имеют возможности отказаться или проголосовать отрицательно.



В Луганской области гражданские «голосуют» под дулами автоматов, а несогласных вносят в отдельный список. В Алчевске учитывают голоса даже тех, кто попал в плен или погиб.



В Херсонской области оккупанты завезли «массовку» из Крыма для участия в псевдореферендуме.



В Запорожской области россияне планируют объявить о «независимости» оккупированных территорий после псевдореферендума.



СБУ уже установила более 4 тысяч человек, которых Москва привлекла в проведению псевдореферендумов в оккупированных областях Украины.



Ранее президент США Джо Байдена заявил, что Вашингтон никогда не признает аннексию Россией украинских территорий.