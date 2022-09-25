Просто сходити на концерт: У Херсоні бюджетників обманом зігнали на «референдум»

25 вересня 2022, 17:57

Просто сходити на концерт: У Херсоні бюджетників обманом зігнали на «референдум»

В окупованому Херсоні працівників бюджетних організацій обманом зігнали на «референдум». Про це «Новинам Донбасу» розповіли місцеві жителі.

Людям на роботі сказали, що 23 вересня потрібно просто відвідати концерт біля музичного училища. Але виявилось, що концерт — на честь «референдуму» окупантів.

«Сказали, що буде музичний захід, потрібно забезпечити явку, що будуть дивитися концерт», - розповіла мешканка Херсона.

Присутнім видали російські прапори та розважали піснями. У цей час частину людей запускали всередину, щоб вони «проголосували». Так було зроблено «потрібну» картинку для російських ЗМІ.

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