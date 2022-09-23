«Перевыполнили план»: Кадыров заявил, что в Чечне не будет мобилизации

В Чечне мобилизация на войну с Украиной проводиться не будет. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению «специальной военной операции», передают «Кавказ.Реалии».



«Сюжет с выступлением руководителя региона вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный". Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек, сказал Кадыров. Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось», — сообщает издание.



Также отмечается, что, по словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, и всех их детей будут отправлять «на передовую».



Ранее об этом сообщал представитель оппозиционного движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев. По его данным, родственников этих женщин заставили подписать документы, согласно которым они якобы записываются добровольцами.

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