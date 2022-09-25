У Росії на протестах проти мобілізації за вихідні затримали понад 800 людей

У Росії на акціях протесту проти мобілізації за два дні затримали понад 800 людей. Про це повідомляє правозахисний портал «ОВД-Інформ».



За даними правозахисників, станом на 22:00 25 вересня, на акціях, що проходили цими вихідними, затримано не менше 836 осіб у 36 містах Росії.



«У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, аніж в опублікованих списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, і чиї імена ми можемо опублікувати», — наголосили правозахисники.



Зокрема, за їхньою інформацією, у Москві затримано не менше 399 осіб, у Санкт-Петербурзі — не менше 143 осіб, у Новосибірську — 71 особа, також затримано протестувальників у Пермі, Уфі, Хабаровську, Казані та інших містах.