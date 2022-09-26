Луганчанка стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Спортсменка из Луганской области Наталья Олейник завоевала золото европейского первенства по пауэрлифтингу среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Наталья «взяла» вес 140 кг и завоевала золотую награду чемпионата в весовой категории до 86 кг.



Чемпионат Европы проходит с 24 по 29 сентября в Грузии. 155 спотрсменов из 30 стран участвуют в соревнованиях. Представительница Луганской области Наталья Олейник выступает в составе национальной сборной Украины. Следующее выступление спортсменки состоится 29 сентября в командных соревнованиях.



Наталья Олейник в 2021 году стала серебряным призером Паралимпийских игр. Она тренируется под руководством Андрея Ивженко.