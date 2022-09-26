Луганчанка стала чемпіонкою Європи з пауерліфтингу

Спортсменка з Луганської області Наталія Олійник виборола золото європейської першості з пауерліфтингу серед атлетів з проблемами опорно-рухового апарату. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Наталя «взяла» вагу 140 кг та здобула золоту нагороду чемпіонату у ваговій категорії до 86 кг.



Чемпіонат Європи відбувається з 24 по 29 вересня в Грузії. 155 спотрсменів із 30 країн беруть участь у змаганнях. Представниця Луганської області Наталія Олійник виступає у складі національної збірної України. Наступний виступ спортсменки відбудеться 29 вересня у командних змаганнях.



Наталія Олійник у 2021 році стала срібною призеркою Паралімпійських ігор. Вона тренується під керівництвом Андрія Івженка.