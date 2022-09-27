В Днепропетровской области оккупанты ночью обстреляли три общины

Российские войска ночью атаковали три общины Никопольского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, уточнив, что обстреляли оккупанты Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины.

Он отметил, что всего по территории района было выпущено 90 российских снарядов, а, по предварительной информации, людей не задело.

По информации Валентина Резниченко, в Никополе обстрелом оккупантов были повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. В Марганце повреждены 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач, один дом загорелся, пламя потушили пожарные.

Также он написал, что последствия прилетов по Красногригорьевской общине уточняются.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью центральную часть Николаева оккупанты обстреляли невысокоточной ракетой типа «Смерч» и показал последствия этой атаки на видео.