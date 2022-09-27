На Дніпропетровщині окупанти вночі обстріляли три громади

Російські війська вночі атакували три громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, уточнивши, що обстріляли окупанти Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Він зазначив, що всього по території району було випущено 90 російських снарядів, а, за попередньою інформацією, людей не зачепило.

За інформацією Валентина Резніченка, у Нікополі обстрілом окупантів було пошкоджено 15 приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі. У Марганці пошкоджено 10 приватних будинків, дитячо-юнацьку спортивну школу, сквер, газопровід та лінії електропередач, один будинок загорівся, полум'я загасили пожежники.

Також він написав, що наслідки прильотів по Червоногригорівській громаді уточнюються.

Раніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що вночі центральну частину Миколаєва окупанти обстріляли невисокотковою ракетою типу «Смерч» і показав наслідки цієї атаки на відео.